Какую пользу приносит почве гниение листьев

Биология
Какую пользу приносит почве гниение листьев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листовой перегной( гниение) обладает кондиционирущими   почву свойствами. Почва, щедро сдобренная перегноем, дольше задерживает влагу у корней растений, помогает им пережить зимний мороз и летнюю  засуху. Листовой перегной это любимое место дождевых червей,которые рыхлят почву. Листва содержит в себе огромное количество органических веществ, так необходимых почве.Перегной имеет в своем составе и минеральные вещества, которые обогащают почву.По составу перегной очень близок к навозу; азот, фосфор, калий – все эти элементы питают землю и обеспечивают отличный урожай.
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