Сочинение на тему человек и природа

Гость: Гость:

Человек неотрывно связан с природой. С давних времён люди обращались к Матушке Земли, Матушка Природе с добротой и любовью. Люди играют по-настоящему большую роль в природе, ведь они тоже её часть. Но в наше время люди стали более пренебрежительно к ней относиться, человечество все меньше заботят вопросы экологии, а некоторые люди даже своими глазами деревьев не видели. Почему же так случилось? Почему это произошло? Люди развиваются, а развитие это всегда открытие чего-то нового и, как бы грустно это не были, забытие старого. Природа — старое, технологии — новое. Но почему люди даже в такой ситуации считают возможным забыть старое? Природа это то, с чего все начилось и это то, без чего не может существовать человек. Мы должны изменить отношение большинства людей к природе и сами должны поддерживать экологию мира.