Пожалуйста, я не знаю :(
Русский язык
Пожалуйста, я не знаю :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мног-корень,дет-корень. Мног-корень,числ-корень Зар-корень,плат-корень Двух-корень,месяч-корень Трех-корень,лет-корень Молод-корень,жен-корень
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