Назовите причины контрреформации

История
Назовите причины контрреформации
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каталитическая церковь не хотела допускать потерю своей власти,реформация требовала перемен в церковных уставах,церковь просто не могла этого допустить .
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