Назовите причины контрреформации
История
Назовите причины контрреформации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каталитическая церковь не хотела допускать потерю своей власти,реформация требовала перемен в церковных уставах,церковь просто не могла этого допустить .
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