Ребят выручайте!!! Я туплю и не могу решить это: 3+tg^2a, если cosa=-1/2
Алгебра
Ребят выручайте!!! Я туплю и не могу решить это: 3+tg^2a, если cosa=-1/2
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Гость:
Возможно будет 45 я не уверен
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