Описание любой местности

Гость: Гость:

Как хорошо осенью в лесу. Красиво и тихо! Но среди кажущейся на первый взгляд тишины ясно различаешь многоголосие звуков. Недалеко поскрипывает ветками старый дуб. А это бежит ёжик и смешно сопит своим носом – ищет, что запасти на зиму. Высоко в небе перекликаются дикие утки. Они летят на юг, потому что у нас становится холодно. Только воробьи никуда не спешат, поэтому летают вокруг и радостно чирикают. Лесные звуки навевают такое спокойствие, что хочется их слушать и слушать.