Почему атмосферное давление зависит от высоты?
География
Почему атмосферное давление зависит от высоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слои воздуха, расположенные выше, давят на ниже слои и в конечном итоге давление на поверхность Земли находящиеся на ней тела. По этому внизу давление больше чем на высоте.
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