Почему атмосферное давление зависит от высоты?

География
Почему атмосферное давление зависит от высоты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слои воздуха, расположенные выше, давят на ниже слои и в конечном итоге давление на поверхность Земли находящиеся на ней тела. По этому внизу давление больше чем на высоте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
В чем приемущество велосипедного туризма перед другими видами туризма?
Ответить
Русский язык
Дополни каждую группу одним словом: 1 учитель, художник, врач 2 дед, отец, мать, внучка 3 добро, ненависть, любовь, сопереживание 4 америк...
Ответить
Русский язык
Сравни сочетания слов золотое кольцо
Ответить
Математика
Помогите 1) 4a в квадрате -1/a в квадрате -9 : 6а+3/а+3 2) p-q/p * (p/p-q+ p/q)
Ответить
Физика
Два корабля движутся на встречу друг другу со скоростью 5м/с и 7м/с. Второй проходит мимо первого за 5с. найти длину второго корабля?
Ответить