Что такое паразитизм?

Биология
Что такое паразитизм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из типов сосуществования организмов
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