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1) 7 5|9 - 2 8|9 = помогите пожалуйста
Математика
1) 7 5|9 - 2 8|9 = помогите пожалуйста
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точный ответ: 4 2/3 как то так...
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