Вычислили и выполни проверку 8дм 1см+19см
Математика
Вычислили и выполни проверку 8дм 1см+19см
Ответ(ы):
Гость:
8дм 1см+19см = 81 см + 19 см = 100 см = 1 м. Проверка: 100 см - 19 см = 81 см = 8дм 1 см.
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