Нарисуйте свою игрушку и опишите её. my toys name is .... it has got....... ................................ hair is..................... it has got ................. it has got.................. ............ mouth is.......
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Нарисуйте свою игрушку и опишите её. my toys name is .... it has got....... ................................ hair is..................... it has got ................. it has got.................. ............ mouth is......... Its............ are................... it is............................ помогите срочно плиз))))
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