Помогите какие орфограммы есть у прилагательных в окончании?

Русский язык
Помогите какие орфограммы есть у прилагательных в окончании?
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