Не Бросайте!!! Помогите составить по одному предложению к каждой схеме

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Не Бросайте!!! Помогите составить по одному предложению к каждой схеме
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Всё было серое: лес, озеро, небо 2)Лес, озеро, небо - всё было серое 3)Как-то я не понял, но мб вот это подайдёт: Всё вокруг: лес, озеро, небо - было серое
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