Не Бросайте!!! Помогите составить по одному предложению к каждой схеме
Русский язык
Не Бросайте!!! Помогите составить по одному предложению к каждой схеме
Ответ(ы):
Гость:
1)Всё было серое: лес, озеро, небо 2)Лес, озеро, небо - всё было серое 3)Как-то я не понял, но мб вот это подайдёт: Всё вокруг: лес, озеро, небо - было серое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Расстояние между городами и зимовкой 150 километров. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч . В это же время навстре...
Математика
Рая и Лена купили тетради. Рая купила тетрадь по цене 6 тг, а Лена по 8 тг. У Лены оказалось вдвое меньше терадей,чем у Раи. Кто из них заплатил бо...