Рая и Лена купили тетради. Рая купила тетрадь по цене 6 тг, а Лена по 8 тг. У Лены оказалось вдвое меньше терадей,чем у Раи. Кто из них заплатил больше денег? - Составьте неравенство по содержанию задачи и решите его.

Математика
Рая и Лена купили тетради. Рая купила тетрадь по цене 6 тг, а Лена по 8 тг. У Лены оказалось вдвое меньше терадей,чем у Раи. Кто из них заплатил больше денег? - Составьте неравенство по содержанию задачи и решите его.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х тетрадей - купила лена 2Х тетрадей - Рая 2Х*6 - рая потратила денег Х*8 - потратила денег лена 2Х*6 Х*8 12Х больше чем 8Х Ответ : Рая потратила больше денег, чем Лена
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