Рая и Лена купили тетради. Рая купила тетрадь по цене 6 тг, а Лена по 8 тг. У Лены оказалось вдвое меньше терадей,чем у Раи. Кто из них заплатил больше денег? - Составьте неравенство по содержанию задачи и решите его.

Математика

Рая и Лена купили тетради. Рая купила тетрадь по цене 6 тг, а Лена по 8 тг. У Лены оказалось вдвое меньше терадей,чем у Раи. Кто из них заплатил больше денег? - Составьте неравенство по содержанию задачи и решите его.

Автор: Гость