X^3 - 3x^2 +4=0 Решите пример,пожалуйста.(икс в кубе минус 3 икс в квадрате плюс четыре р??вно нулю)

Алгебра

X^3 - 3x^2 +4=0 Решите пример,пожалуйста.(икс в кубе минус 3 икс в квадрате плюс четыре р??вно нулю)

Автор: Гость