X^3 - 3x^2 +4=0 Решите пример,пожалуйста.(икс в кубе минус 3 икс в квадрате плюс четыре р??вно нулю)

Алгебра
X^3 - 3x^2 +4=0 Решите пример,пожалуйста.(икс в кубе минус 3 икс в квадрате плюс четыре р??вно нулю)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X³ - 3x² + 4 = 0 x₁ = - 1   x 3   - 3x²  + 4                                     I x + 1 -(x ³   + x² )                                            x³  - 4x + 4             - 4 x² + 4            -( -4 x² – 4x)                  4x + 4                  -(4x + 4)                          0 x³ - 3x² + 4 = (x + 1)(x³  - 4x + 4) = (x + 1)(x - 2)² x₁ = - 1x₂ = x₃ = 2                                                                                

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