X^3 - 3x^2 +4=0 Решите пример,пожалуйста.(икс в кубе минус 3 икс в квадрате плюс четыре р??вно нулю)
Алгебра
X^3 - 3x^2 +4=0 Решите пример,пожалуйста.(икс в кубе минус 3 икс в квадрате плюс четыре р??вно нулю)
Ответ(ы):
Гость:
X³ - 3x² + 4 = 0 x₁ = - 1 x 3 - 3x² + 4 I x + 1 -(x ³ + x² ) x³ - 4x + 4 - 4 x² + 4 -( -4 x² – 4x) 4x + 4 -(4x + 4) 0 x³ - 3x² + 4 = (x + 1)(x³ - 4x + 4) = (x + 1)(x - 2)² x₁ = - 1x₂ = x₃ = 2
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