Скажите пожалуйста 10 мудрых мыслей великих людей
История
Скажите пожалуйста 10 мудрых мыслей великих людей
Ответ(ы):
Гость:
Кто-то написал эти прекрасные слова. Нужно прочитать и попытаться осознать глубокий смысл этого. Они подобны десяти заповедям, которым можно следовать в жизни всё время. 1] Молитва – это не «запасное колесо», которое ты вытаскиваешь, когда у тебя неприятности, но это «штурвал», который направляет тебя сквозь них по правильному пути. 2] Что же это ПЕРЕДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО машины такое большое, а ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА такое маленькое? Это потому, что наше ПРОШЛОЕ не так важно, как наше БУДУЩЕЕ. Стало быть, Смотри Вперёд и не останавливайся. 3] Дружба подобна КНИГЕ. Сжечь можно за секунды, но написать её займёт годы. 4] Всё в жизни непостоянно. Если всё идёт хорошо, наслаждайся, ибо это не продлится вечно. Если всё идёт плохо, не беспокойся, это тоже долго не протянется. 5] Старые друзья – Золото! Новые друзья – Бриллиант! Если нашёл Бриллиант, не забывай Золото! Ибо, чтобы удержать Бриллиант, тебе понадобится Основа из Золота! 6] Часто, когда мы теряем надежду и думаем, что это конец, БОГ улыбается свыше и говорит: «Расслабься, милый, это просто поворот, а не конец!» 7] Когда БОГ разрешает твои проблемы, ты веришь в ЕГО способности; когда БОГ не разрешает твои проблемы, ОН верит в твои способности. 8] Слепой спросил святого Антония: «Может ли быть что-нибудь хуже, чем потеря зрения?" Святой ответил: «Да! Потеря твоего видения.» 9] Когда ты молишься за других, БОГ слушает тебя и благословляет их; и иногда, когда ты здоров и счастлив, помни, что кто-то помолился за тебя. 10] БЕСПОКОЙСТВО не устраняет завтрашние ПРОБЛЕМЫ, оно забирает сегодняшний ПОКОЙ
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