Разгадай правило по которому записан ряд чисел:3,12,6,24,12 ...выбери число которым нужно продолжить этот ряд.6, 48или 36
Математика
Разгадай правило по которому записан ряд чисел:3,12,6,24,12 ...выбери число которым нужно продолжить этот ряд.6, 48или 36
Ответ(ы):
Гость:
Следующее число 48. там в конце надо 12 *4 и получаеться 48.Это правильный ответ.
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