Машина шла до остановки 5ч со скоростью72км\ч.росли этого ей осталось проехать вдвое меньше путь,на который она потратила3ч.С какой скоростью ехала машина вторую часть пути

Математика

Машина шла до остановки 5ч со скоростью72км\ч.росли этого ей осталось проехать вдвое меньше путь,на который она потратила3ч.С какой скоростью ехала машина вторую часть пути

Автор: Гость