Сочините сочинение на тему нужны ли человеку настоящие друзья? и должно начинается так как-то раз я спросила у подружки нужны ли человеку настоящие друзья
Литература
Сочините сочинение на тему нужны ли человеку настоящие друзья? и должно начинается так как-то раз я спросила у подружки нужны ли человеку настоящие друзья
Ответ(ы):
Гость:
Она мне ответила:- Да конечно нужны если бы небыло друзей тогда человек был бы дикарем и не чего бы не было он не умел бы работать учиться дружить и конечно же жить. На следующий день я заболела и мне было скучно и я тогда поняла человеку нужны друзья. Через пару минут в дверь постучалась мама и сказала что у нее для меня сюрприз. Ко мне в комнату зашли все мои друзья чтобы навестить меня поправилась я или нет. я очень обрадовалась и точно поняла что друзья нужны! (только дай проверить маме)!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выйхали два автобуса. Скорость первого автобуса 58 км второго на 6 км больше. Кокова длина между ...
Биология