Сочините сочинение на тему нужны ли человеку настоящие друзья? и должно начинается так как-то раз я спросила у подружки нужны ли человеку настоящие друзья

Гость: Гость:

Она мне ответила:- Да конечно нужны если бы небыло друзей тогда человек был бы дикарем и не чего бы не было он не умел бы работать учиться дружить и конечно же жить. На следующий день я заболела и мне было скучно и я тогда поняла человеку нужны друзья. Через пару минут в дверь постучалась мама и сказала что у нее для меня сюрприз. Ко мне в комнату зашли все мои друзья чтобы навестить меня поправилась я или нет. я очень обрадовалась и точно поняла что друзья нужны! (только дай проверить маме)!