Из двух городов одновременно навстречу друг другу выйхали два автобуса. Скорость первого автобуса 58 км второго на 6 км больше. Кокова длина между двумя городами, если автобусы встретелись через 7 часов?
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выйхали два автобуса. Скорость первого автобуса 58 км второго на 6 км больше. Кокова длина между двумя городами, если автобусы встретелись через 7 часов?
Ответ(ы):
Гость:
1) 58+6=64(км/ч)-скорость второго 2)64+58=122(км/ч)-средняя скорость 3)122•7=854(км) расстояние Ответ 854 км
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