Из двух городов одновременно навстречу друг другу выйхали два автобуса. Скорость первого автобуса 58 км второго на 6 км больше. Кокова длина между двумя городами, если автобусы встретелись через 7 часов?

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выйхали два автобуса. Скорость первого автобуса 58 км второго на 6 км больше. Кокова длина между двумя городами, если автобусы встретелись через 7 часов?

Автор: Гость