Какой у молока может быть запах
Биология
Какой у молока может быть запах
Ответ(ы):
Гость:
Сладковатый запах, кисло-сладковатый, кисловатый. А если молоко не магазинное, а из-под домашней коровки, то ещё пахнет коровкой и травкой.
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