Помогите составить рассказ о зиме, используя синонимы.

Гость: Гость:

Зима прекрасное время года. Мороз румянит наши лица. Вокруг лежит снег. Он как большое белое покрывало. Лесные животные переоделись в зимнюю более тёплую одежду. Невероятно красиво всё рядом с тобой. За всё это я очень люблю зиму.