Помогите составить рассказ о зиме, используя синонимы.

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Помогите составить рассказ о зиме, используя синонимы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима прекрасное время года. Мороз румянит наши лица. Вокруг лежит снег. Он как большое белое покрывало. Лесные животные переоделись в зимнюю более тёплую одежду. Невероятно красиво всё рядом с тобой. За всё это я очень люблю зиму.
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