Битый час над этим голову ломаю! помогите решить, пожалуйста

Алгебра
Битый час над этим голову ломаю! помогите решить, пожалуйста
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