Как проверить букву Я в слове землетрясение

Русский язык
Как проверить букву Я в слове землетрясение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ТрЯска-я ударная,следовательно землетрясение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Даю десять баллов!!!Ребят помогите !!!! Разложите многочлен на множители задание 1 а)3m-3mn б)8x в кубе - 12х в шестой степени в)49 целых...
Ответить
Алгебра
A)(4y^2+15y)-(17y-y^3)
Ответить
Биология
Положительная роль бактерии? 1 возбуждение болезний 2 разрушение сена в стогах 3гнение продуктов питание 4связвание атмосферного азота 5...
Ответить
Математика
Длина прямоугольника 6 см, в ширина на 2 см меньше . Найди площадь и периметр прямоу??ольника.
Ответить
Математика
Задачу где 2 пожалуйста помагите
Ответить