Как проверить букву Я в слове землетрясение
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Как проверить букву Я в слове землетрясение
Ответ(ы):
Гость:
ТрЯска-я ударная,следовательно землетрясение
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