Положительная роль бактерии? 1 возбуждение болезний 2 разрушение сена в стогах 3гнение продуктов питание 4связвание атмосферного азота 5. получение многочисленых продуктов 6разложение в природе сложных веществ отмерших о...
Биология
Положительная роль бактерии? 1 возбуждение болезний 2 разрушение сена в стогах 3гнение продуктов питание 4связвание атмосферного азота 5. получение многочисленых продуктов 6разложение в природе сложных веществ отмерших организмов выберите три правельных ответа спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
4 - способствует хорошему росту растений 5 - потому что из молока с помощью бактерий кефир образуется, так же сыры и сметана 6 - если бы этого не происходило, то мы бы ходили по трупам птиц и животных
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