Запиши сколько в словах букв,звуков,слогов,поставь ударение и раздели на слоги сл??ва,дача,зайчонок,печь
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Запиши сколько в словах букв,звуков,слогов,поставь ударение и раздели на слоги сл??ва,дача,зайчонок,печь
Ответ(ы):
Гость:
Дача:4 б.,4 зв.,2 сл.,1буква а да-ча Зайчонок:8 б.,8 зв.,3 сл.,1 буква о,зай-чо-нок Печь:4 б.,3 зв.,2 сл., е,печь
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