Запиши сколько в словах букв,звуков,слогов,поставь ударение и раздели на слоги сл??ва,дача,зайчонок,печь

Русский язык

Запиши сколько в словах букв,звуков,слогов,поставь ударение и раздели на слоги сл??ва,дача,зайчонок,печь

Автор: Гость