(х-5)2-5(9+2х)=0 решите пожалуйста, если можно через дискриминант
Алгебра
(х-5)2-5(9+2х)=0 решите пожалуйста, если можно через дискриминант
Ответ(ы):
Гость:
2х-10-45-10х=0 -8х=10+45 х=6.9
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