В качестве транспортной формы углеводов живые организмы используют: 1) крахмал 2) глюкозу 3) гликоген 4) сахарозу 5) мальтозу. Конечным продуктом бактериального брожения может быть: 1) эталон 2) этилен 3) этан 4) ацет...
Биология
В качестве транспортной формы углеводов живые организмы используют: 1) крахмал 2) глюкозу 3) гликоген 4) сахарозу 5) мальтозу. Конечным продуктом бактериального брожения может быть: 1) эталон 2) этилен 3) этан 4) ацетилен 5) ацетат
Ответ(ы):
Гость:
В первом задании будет глюкоза, потому что все виды углеводов расщепляются именно до нее второе - в зависимости, что от тебя хотят. при брожении может получиться как алкоголь, т.е. этанол, так и уксус (реакция с ацетатом), и множество других кислот.
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