Варианты слов из слова товарищи

Русский язык
Варианты слов из слова товарищи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Товар,вари (кашу),вор,ищи (сумку), щи,ар( это еденица измерения).Ну вроде бы всё
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