A)(4y^2+15y)-(17y-y^3)
Алгебра
A)(4y^2+15y)-(17y-y^3)
Ответ(ы):
Гость:
Выражение: 4*y^2+15*y-(17*y-y^3) Решаем по действиям: 1. 4*y^2+15*y-(17*y-y^3)=4*y^2+15*y-17*y+y^3 2. 15*y-17*y=-2*y Решаем по шагам: 1. 4*y^2+15*y-17*y+y^3 2. 4*y^2-2*y+y^3 Ответ: 4*y^2-2*y+y^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Положительная роль бактерии? 1 возбуждение болезний 2 разрушение сена в стогах 3гнение продуктов питание 4связвание атмосферного азота 5...
Математика
Математика
Русский язык
Запиши сколько в словах букв,звуков,слогов,поставь ударение и раздели на слоги сл??ва,дача,зайчонок,печь