Даю десять баллов!!!Ребят помогите !!!! Разложите многочлен на множители задание 1 а)3m-3mn б)8x в кубе - 12х в шестой степени в)49 целых - в числителе С в квадрате , в знаменателе 9 г)64-16у+ув квадрате задание 2 пр...

Алгебра

Даю десять баллов!!!Ребят помогите !!!! Разложите многочлен на множители задание 1 а)3m-3mn б)8x в кубе - 12х в шестой степени в)49 целых - в числителе С в квадрате , в знаменателе 9 г)64-16у+ув квадрате задание 2 представьте в виде произведения выражение , и найдите его числовое значение при х = 0,2 , у=12,3 у(1,7-х)-4,3(1,7-х) задание 3 а)18а в квадрате+12аb+2b в квадрате б)3а(b+4)+2c(-b-4) в)x в квадрате+2xy-4x-8y задание 4 х в квадрате (х+2)-(х+2)(х в квадрате -х+3)=0 решите все , с решением !!!! умоляююю!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость