Даю десять баллов!!!Ребят помогите !!!! Разложите многочлен на множители задание 1 а)3m-3mn б)8x в кубе - 12х в шестой степени в)49 целых - в числителе С в квадрате , в знаменателе 9 г)64-16у+ув квадрате задание 2 пр...
Алгебра
Даю десять баллов!!!Ребят помогите !!!! Разложите многочлен на множители задание 1 а)3m-3mn б)8x в кубе - 12х в шестой степени в)49 целых - в числителе С в квадрате , в знаменателе 9 г)64-16у+ув квадрате задание 2 представьте в виде произведения выражение , и найдите его числовое значение при х = 0,2 , у=12,3 у(1,7-х)-4,3(1,7-х) задание 3 а)18а в квадрате+12аb+2b в квадрате б)3а(b+4)+2c(-b-4) в)x в квадрате+2xy-4x-8y задание 4 х в квадрате (х+2)-(х+2)(х в квадрате -х+3)=0 решите все , с решением !!!! умоляююю!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
3m-3mn=3m(1-n) 8x³-12=4x³(2-3x³) 49-c²/9=(7-c/3)(7+c/3) 64-16y+y²=(y-8)² y(1.7-x)-4.3(1.7-x)=(y-4.3)(1.7-x)=(12.3-4.3)(1.7-0.2)=8*1.5=12 18a²+12ab+2b²=2(9a²+6ab+b²)=2(3a+b)² 3a(b+4)+2c(-b-4)=3a(b+4)-2c(b+4)=(3a-2c)(b+4) x²+2xy-4x-8y=x(x+y)-4(x+2y)=(x-4)(x+2y) x²(x+2)-(x+2)(x²-x+3)=0 (x+2)(x-3)=0 x=-2 x=3
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