Нужно найти: Нули функции,позитивные значения и отрицательные,возрастание и убы??ание,экстремумы,минимум и максимум,Функция чётная или нечётная. y=х^2+4x-3

Математика

Нужно найти: Нули функции,позитивные значения и отрицательные,возрастание и убы??ание,экстремумы,минимум и максимум,Функция чётная или нечётная. y=х^2+4x-3

Автор: Гость