Нужно найти: Нули функции,позитивные значения и отрицательные,возрастание и убы??ание,экстремумы,минимум и максимум,Функция чётная или нечётная. y=х^2+4x-3

Математика
Нужно найти: Нули функции,позитивные значения и отрицательные,возрастание и убы??ание,экстремумы,минимум и максимум,Функция чётная или нечётная. y=х^2+4x-3
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