Три страуса за 3 дня снесли 3 яйца.Какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дн??й, если за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц? Решите плиз

Математика

Три страуса за 3 дня снесли 3 яйца.Какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дн??й, если за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц? Решите плиз

Автор: Гость