Три страуса за 3 дня снесли 3 яйца.Какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дн??й, если за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц? Решите плиз
Математика
Три страуса за 3 дня снесли 3 яйца.Какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дн??й, если за один и тот же промежуток времени они будут нести такое же количество яиц? Решите плиз
Ответ(ы):
Гость:
Легко!6 пар-(6*2) -12 страусов 12*12=24
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