Среда,тропинка,мяч,клюква,лекарство,Игорь,небо,гвоздь,порт,суббота,гречиха,болот??,хлебница,голубь,жилище,урожай,Наташа,поле,собака,море,бревно,Чернигов,лестница,молоток,рисунок,воскресенье,яблоко.-на сколько группможно раздели...

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Среда,тропинка,мяч,клюква,лекарство,Игорь,небо,гвоздь,порт,суббота,гречиха,болот??,хлебница,голубь,жилище,урожай,Наташа,поле,собака,море,бревно,Чернигов,лестница,молоток,рисунок,воскресенье,яблоко.-на сколько группможно разделить эти имена существительные ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На 3 - мужской род, женский род и средний род Ну или по склонениям-1,2 и 3
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