Реферат на тему ворона для ученика второго класса

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Выбирите основное: Ворона Бывают вороны черного цвета, похожие на молодых грачей, но наша обыкновенная ворона серая, голова, крылья и хвост у нее черные. А на острове Мадагаскар и в Африке водится даже... белая ворона. И у нее тоже голова и крылья черные. Совсем белые вороны тоже бывают — только это альбиносы, у них нет черного пигмента, как у белых мышей. Шумными стаями собираются вороны везде, где живет человек: и в Европе, и в Азии, и в Америке. Самая редкая среди ворон — гавайская. Она занесена в Красную книгу. Она была распространена по лесистым склонам горных районов Гавайских островов и на лавовых потоках крупнейшего на островах вулкана Мауна-Лоа. Численность гавайских ворон резко сократилась, когда в конце прошлого — начале нынешнего века места их традиционного расселения были заняты фермерскими хозяйствами, владельцы которых к тому же повели настоящую войну с птицами. Ворона не избегает людей, как другие, а пользуется свалками, отбросами, которые возникают возле жилья человека. Не пропускают ничего, что под клюв подвернется, а уж для мелких птичек и даже крупных птиц вроде уток это враг номер один. Яйца таких редких птиц, как дрофа и стрепет, занесенных в Красную книгу, тоже разбивает вездесущая разбойница. Ворон называют «крылатыми крысами». Общие у них не только привычки, но и острый ум. В охотничьих хозяйствах, где дичь охраняют, вороне давно объявлена вечная война. Но в народе издавна принято: прежде, чем истреблять, попробовать перехитрить, отпугнуть, поэтому на огородах стоит знакомое вам по книгам «воронье пугало» — похоже на человека, и ладно. Только ворон провести нелегко: они не подпускают человека с ружьем на выстрел, а палка, похожая на ружье, их не пугает. Один старый егерь так охранял утиные гнезда от ворон: развешивал около гнезда кусочки серебряной фольги, запутывал как попало простую белую нитку. Таких гнезд вороны не трогали: ветер шевелит фольгу, нитка поблескивает, и все по-разному. Это страшнее, чем неподвижное чучело. Люди по-разному относятся к этой птице. Для одних — вороны всегда хитрые, коварные, сплетницы даже! А в Японии ворона — спутник богов, символ сыновнего почтения. Значит, разглядели в ней что-то хорошее? Есть русская пословица: «Нет певчего для вороны, супротив родного вороненка». Конечно, в ней высмеивают слепую любовь к своему ребенку, но ведь вороны и вправду защищают своих родных воронят, не жалея жизни. Они бесстрашно нападают на всякого, кто приближается к выпавшему из гнезда вороненку: и люди, и кошки, и даже крупные собаки обходят такое место сторонкой. А как дружно, всей стаей, дают вороны отпор крупной хищной птице! Можно с них пример брать. Но вот беда: от ворон немало и напастей, особенно когда происходят, как говорят специалисты, «вспышки» их размножения. В этом нередко виноват сам человек: там, где нечем поживиться, ворон не будет. Надо зарывать отбросы, ничего не бросать из окон, следить за состоянием городских свалок. Бывало, люди объявляли некоторых птиц и животных «вне закона»: мол, бей, кому не лень, они вредные! Раньше не знали, что ни один «вредный» вид нельзя истреблять поголовно: в природе нужны такие санитары, как птицы-падальщики, как хищники, которым под силу взять только больное животное. Перебьют одних — размножаются другие. Гнезда у ворон — куча веток и сучьев (недаром про старые шляпы говорят, что они похожи на воронье гнездо). Но внутри они выстланы мягким пухом, иногда даже тряпочками или кусочками поролона: издавна ворона по-соседски пользуется «человеческими» материалами. Ворону можно научить говорить. Конечно, это подражание, а не осмысленная речь. Некрасивый вороний голос способен выразить самые разнообразные оттенки: внезапный испуг, тревогу, предупреждение. По вороньему карканью опытные люди угадывают близкую перемену погоды.