Объясните что такое основания и приведите примеры, пожалуйста!

Химия
Объясните что такое основания и приведите примеры, пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Основания — (осно́вные гидрокси́ды) — вещества, молекулы которых состоят из ионов металлов или иона аммония и одной (или нескольких) гидроксогруппы (гидроксида) -OH.  ну или:  сложное вещество, которое состоит из металла и одной или нескольких гидроксогрупп ОН Например: NaOH  BaOH  KOH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длинной по 10м 50 см.Осталось одна четвё??тая часть рулонов.сколько осталось метров обоев?
Ответить
Математика
Если а+4 <-2, то а<□ Если а-3>7, то а>□ Если а-0, 5 <-3, то а>□ Если а+6> 2, то а>□
Ответить
Математика
Машина шла до остановки 5ч со скоростью72км\ч.росли этого ей осталось проехать вдвое меньше путь,на который она потратила3ч.С какой скоростью ехала...
Ответить
Математика
У Пифагора спросили-сколько у вас учеников?Он ответил-половина моих учеников изучают математику,четверть-природоведение,1/7 проводят время в раздум...
Ответить
История
Что обозначает слово совбур?
Ответить