Объясните что такое основания и приведите примеры, пожалуйста!
Химия
Объясните что такое основания и приведите примеры, пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Основания — (осно́вные гидрокси́ды) — вещества, молекулы которых состоят из ионов металлов или иона аммония и одной (или нескольких) гидроксогруппы (гидроксида) -OH. ну или: сложное вещество, которое состоит из металла и одной или нескольких гидроксогрупп ОН Например: NaOH BaOH KOH
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