Если а+4 lt;-2, то аlt;□ Если а-3gt;7, то аgt;□ Если а-0, 5 lt;-3, то аgt;□ Если а+6gt; 2, то аgt;□
Математика
Если а+4 lt;-2, то аlt;□ Если а-3gt;7, то аgt;□ Если а-0, 5 lt;-3, то аgt;□ Если а+6gt; 2, то аgt;□
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