С одного пункта в противоположном направлении выехали два авто. Первый авто двигался со скорость 84 км в сас, а второй 92 км в час, причем первый авто проехал на 32 км меньше второго. На каком расстоянии один от другого оказали...

Математика
С одного пункта в противоположном направлении выехали два авто. Первый авто двигался со скорость 84 км в сас, а второй 92 км в час, причем первый авто проехал на 32 км меньше второго. На каком расстоянии один от другого оказались автомобили?
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