С одного пункта в противоположном направлении выехали два авто. Первый авто двигался со скорость 84 км в сас, а второй 92 км в час, причем первый авто проехал на 32 км меньше второго. На каком расстоянии один от другого оказали...

Математика

С одного пункта в противоположном направлении выехали два авто. Первый авто двигался со скорость 84 км в сас, а второй 92 км в час, причем первый авто проехал на 32 км меньше второго. На каком расстоянии один от другого оказались автомобили?

Автор: Гость