Помогите пожалуйста песня почистил 27 картофель а коля 9 во сколько раз больше картофеля почистил петя чем коля

Математика

Помогите пожалуйста песня почистил 27 картофель а коля 9 во сколько раз больше картофеля почистил петя чем коля

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