7*(3+h)=33+h. 3b-2+6b-8b=10. Пожалуйста помогите решить уравения ,срочно!!!

Математика
7*(3+h)=33+h. 3b-2+6b-8b=10. Пожалуйста помогите решить уравения ,срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21+7h=33+h 21-33=h-7h -12=-6h h=-12:(-6) h=2 b-2=10 b=10+2 b=12
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