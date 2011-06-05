Вычислите: а) 1 5/6-11/12= б) 7/20+3/20= в) 25/27-7/27=

Гость: Гость:

А) переводим к общему знаменателю он равен 12.Домнажаем первое число на 2. 22/12-11/12=11/12 б) общий знаменатель готов он равен 20.Значит 720+320=1020 в) общий знаменатель готов он равен 27.Значит 25/27-7/27=1827