Расстояние между городами и зимовкой 150 километров. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч . В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15км/ч. На каком рас...
Математика
Расстояние между городами и зимовкой 150 километров. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч . В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15км/ч. На каком расстоянии от зимовке он встретил аэросани?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рая и Лена купили тетради. Рая купила тетрадь по цене 6 тг, а Лена по 8 тг. У Лены оказалось вдвое меньше терадей,чем у Раи. Кто из них заплатил бо...