Расстояние между городами и зимовкой 150 километров. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч . В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15км/ч. На каком рас...

Математика

Расстояние между городами и зимовкой 150 километров. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60 км/ч . В это же время навстречу им из зимовки по той же дороге пошел лыжник со скоростью 15км/ч. На каком расстоянии от зимовке он встретил аэросани?

Автор: Гость