После пережигания нити первая тележка массой 600 г стала двигаться со скоростью 0,4 ?? / с. Определите массу второй тележки,если она начала двигаться со скоростью 0,8 м/с

Физика
После пережигания нити первая тележка массой 600 г стала двигаться со скоростью 0,4 ?? / с. Определите массу второй тележки,если она начала двигаться со скоростью 0,8 м/с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M1v1=m2v2 m2=(m1v1)/v2=(0.6*0.4)/0.8=0.3 кг - 300 г.
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