После пережигания нити первая тележка массой 600 г стала двигаться со скоростью 0,4 ?? / с. Определите массу второй тележки,если она начала двигаться со скоростью 0,8 м/с

Физика

После пережигания нити первая тележка массой 600 г стала двигаться со скоростью 0,4 ?? / с. Определите массу второй тележки,если она начала двигаться со скоростью 0,8 м/с

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