При повышении температуры воздуха атмосферное давление

География
При повышении температуры воздуха атмосферное давление
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Гость:
Скорее всего понижается. Если кто думает не так прокомментируйте меня.
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