Ращобрать слово железная как часть слова

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Ращобрать слово железная как часть слова
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Ответ(ы):
Гость:
Желез - корень н - суффикс ая - окончание железн - основа
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