1) 7,8мм = ...см 2)29кг = ...т 3)1,5мм2 = ...см2 4)43,6см = ...м 5)17,5ц = ...км 6)140см2 = ...м2 7)15м = ...км 8)8,4кг = ...ц 9)56.1а = ...га 10)1920дм = ...км 11)250т = ...кг 12)60000м2 = ...км2
Математика
1) 7,8мм = ...см 2)29кг = ...т 3)1,5мм2 = ...см2 4)43,6см = ...м 5)17,5ц = ...км 6)140см2 = ...м2 7)15м = ...км 8)8,4кг = ...ц 9)56.1а = ...га 10)1920дм = ...км 11)250т = ...кг 12)60000м2 = ...км2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7,8мм=0,78см 2)29кг=0,29т 3)1,5кв.мм=0,015кв.см 4)43,6см=0,436м 5)17,5ц=1750кг 6)140кв.см=0,014кв.м 7)15м=0,015км 8)8,4кг=0,084ц 9)56,1а=0,561га 10)1920дм=0,192км 11)250т=250000кг 12)60000кв.м=0,06кв.км
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