Сроооооооочно решите плиз 2-5номера

Математика
Сроооооооочно решите плиз 2-5номера
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+х+х+21,3=45,7 2х=45,7-21,3 х=24,4 х=24,4:2 х=12,2-меньшее число 2)12,2+21,3=33,5-большее число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите разность числа 4и а. Найди значение выражения, если а=4;0
Ответить
География
Какая часть Урала изменена человеком сильнее всего и почему?
Ответить
Математика
Один из углов треугольника равен 54 градуса. найдите остальные углы этого треугольника, если их величины относятся как 2:1
Ответить
Математика
Сумма двух чискл равна 84 если первое число увеличить в 2 раза а второе уменьшить на 6 разто разность полученных чисел будет равна 3,какие это числа
Ответить
Окружающий мир
В каждую из эпоху были сделаны какие-то изобретения. Назовите третье лишнее:часы очки молоток
Ответить