Сроооооооочно решите плиз 2-5номера
Математика
Сроооооооочно решите плиз 2-5номера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+х+х+21,3=45,7 2х=45,7-21,3 х=24,4 х=24,4:2 х=12,2-меньшее число 2)12,2+21,3=33,5-большее число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один из углов треугольника равен 54 градуса. найдите остальные углы этого треугольника, если их величины относятся как 2:1
Математика
Сумма двух чискл равна 84 если первое число увеличить в 2 раза а второе уменьшить на 6 разто разность полученных чисел будет равна 3,какие это числа