Запишите разность числа 4и а. Найди значение выражения, если а=4;0
Математика
Запишите разность числа 4и а. Найди значение выражения, если а=4;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-4=0 4-0=4 кажется так
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