В каждую из эпоху были сделаны какие-то изобретения. Назовите третье лишнее:часы очки молоток
Окружающий мир
В каждую из эпоху были сделаны какие-то изобретения. Назовите третье лишнее:часы очки молоток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется,это очки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1.які з ланок рефлекторної дуги є найважливішими? 2.Відомо, що будь-який комп ютер виконує чотири функції Пригадайте, як саме. Іноді нервову систе...
Математика
У Лизы и Иры -50 наклеек. У Иры и Кати-70 наклеек. У Кати и Тани- 100 наклеек. У Тани Оли-110 наклеек. У Оли и Лизы-70 наклеек. Сколько наклеек у Л...