Надо ли писать мягкий знак в словах Много встреч

Русский язык
Надо ли писать мягкий знак в словах Много встреч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без мягкого знака так и надо много встреч
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